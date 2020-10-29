تزامناً مع تحليق طائرات استطلاع روسية.. قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، تحليق لطائرات استطلاع روسية في أجواء محافظة إدلب ضمن منطقة “خفض التصعيد”، بالتزامن مع تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في محيط البارة وكفرعويد و الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي، ووثق المرصد السوري يوم أمس، مقتل عنصر في قوات النظام جراء استهدافه من قبل الفصائل على محور حرش كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية تجمعات قوات النظام في محيط قرية جدرايا بريف حلب الغربي، ما أدى إلى تدمير مقرات عسكرية، وسط معلومات عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف العناصر.