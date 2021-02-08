تزامناً مع تحليق طائرات استطلاع في الأجواء.. جولة جديدة من القصف البري تنفذها قوات النظام على جبل الزاوية

جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدفت بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين بالقذائف الصاروخية مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن الريف الجنوبي لإدلب، ومناطق أخرى في محيط قليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية، وسط تحليق لطيران استطلاع في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل ضابط برتبة ملازم في قوات النظام، جراء الاستهدافات والقنص على محاور ريف اللاذقية، كما قتل عنصر من قوات النظام، قنصًا على محور الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، وقصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة الزيارة و قرية زيزون بمنطقة سهل الغاب غربي حماة، بينما استهدفت الفصائل الجهادية بسلاح B10 تجمعات ونقاط قوات النظام على محور قرية البحصة بسهل الغاب.