تزامناً مع تحليق طائرات الاستطلاع الروسية.. قوات النظام تقصف قرى وبلدات جبل الزاوية جنوبي إدلب

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، بلدة كنصفرة، وقرى سفوهن وكفرعويد والموزرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

بالتزامن مع ذلك، شهدت أجواء منطقة “خفض التصعيد” تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع الروسية.

وكان المرصد السوري رصد، قبل ساعات، استهداف سيارة لمدنيين يعملون في قطاف الزيتون ضمن بلدة البارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وقصفت الفصائل المقاتلة والجهادية تمركزات النظام في حزارين والملاجة ضمن ريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم، تحليق لطائرات استطلاع روسية في أجواء محافظة إدلب ضمن منطقة “خفض التصعيد”، بالتزامن مع تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق جبل الزاوية.