تزامناً مع تحليق طائرات الاستطلاع.. قوات النظام تجدد قصفها البري على ريف إدلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من قوات النظام جراء استهدافه من قبل الفصائل الإسلامية على محاور ريف اللاذقية.

ورصد المرصد السوري، جولة جديدة من القصف البري لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، مساء اليوم، حيث قصفت قرى قوقفين والرويحة وحرش بينين وبلدة كنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، صباح اليوم، قصفاً متبادلاً بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل وهيئة تحرير الشام من جانب آخر، على محاور التماس في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.