تزامناً مع تحليق طائرة حربية روسية.. قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف البري في ريف حماة  

رصد المرصد السوري، صباح اليوم، قصفاً مدفعياً لقوات النظام استهدف قريتي الزقوم وقليدين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي، تزامناً مع استهداف الفصائل لتجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في المنطقة ذاتها.

وشهدت أجواء ريف إدلب وجبل الزاوية تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع، تزامناً مع تحليق طائرة حربية روسية في أجواء المنطقة.

وقصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، عدة محاور في جبل الزاوية وسهل الغاب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، استهداف الفصائل الجهادية بقذائف المدفعية لمواقع قوات النظام على محور المشاريع بسهل الغاب في الريف الشمالي الغربي لمحافظة حماة، بينما قصفت قوات النظام مواقع الفصائل في كل من سهل الغاب وجبل الزاوية.

كما قُتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص الفصائل، على محور الدار الكبيرة جنوبي إدلب.