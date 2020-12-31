تزامناً مع تحليق طائرتين مروحيتين.. الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية تسيران دورية مشتركة في عين العرب (كوباني)

سيّرت الشرطة العسكرية الروسية دورية مشتركة مع القوات التركية، صباح اليوم، في محيط مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب، حيث انطلقت الدورية المشتركة من قرية غريب الحدودية شرق مدينة عين العرب (كوباني)، بمشاركة 4 مدرعات تركية و5 روسية بالإضافة إلى مروحيتين روسيتين حلقتا في أجواء المنطقة.

ويأتي ذلك بعد مرور 72 ساعة عن تسيير دورية مشتركة مماثلة في المنطقة ذاتها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد في 28 ديسمبر/كانون الأول، دورية مشتركة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها الروسية، تضم 5 مدرعات روسية، و4 تركية، انطلقت من معبر شيريك الحدودي مع تركيا، وجابت قُرى وبلدات دليك وملك وعباس وعالية وكسرى في ريف أبو رأسين “زركان”، ومن ثم عادت وعبرت قُرى وبلدات قيروان وكوركوند وتعلك وعطيشان في ريف الدرباسية قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها من معبر شيريك بريف الدرباسية، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مشتركة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في قرى تقع غربي مدينة عين العرب “كوباني” بمشاركة 11 مدرّعة 4 تركية و7 روسية إضافةً إلى مروحيتين روسيتين.