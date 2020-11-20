تزامناً مع تحليق لطائرات استطلاع.. جولة جديدة من القصف البري تنفذها قوات النظام على جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليق لطائرات استطلاع في أجواء جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل وصباح اليوم، مناطق في بينين كنصفرة والفطيرة وكفرعويد وسفوهن جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان القوات التركية المتمركزة في معسكر المسطومة بالقرب من مدينة إدلب، استهدفت مساء أمس، بثلاث قذائف مدفعية مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وفي سياق ذلك، جرت استهدافات متبادلة بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى، حيث قصفت الأولى مواقع الفصائل غرب مدينة سراقب، فيما ردت الفصائل بالقصف على مواقع قوات النظام في المدينة ومحيطها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.