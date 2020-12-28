تزامناً مع تحليق لطائرات استطلاع روسية.. قوات النظام تجدد قصفها البري على جبل الزاوية جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين، جولة جديدة من القصف البري ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث قصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة والبارة وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وسان بريف إدلب الشرقي، وسط تحليق لطائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة وأجواء جبل الأكراد شمالي اللاذقية وسهل الغاب شمال غربي حماة.

وكان المرصد السوري نشر أمس، أن القصف الصاروخي المكثف من قبل قوات النظام، يتواصل على بلدات وقرى جبل الزاوية، حيث استهدفت بأكثر من 130 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في الفطيرة وسفوهن والبارة وفليفل جنوبي إدلب، فيما كان مقاتل من الفصائل قتل بالقصف على الفطيرة صباحاً.