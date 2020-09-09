تزامناً مع تحليق لطائرات استطلاع روسية.. قوات النظام تواصل قصفها على جبل الزاوية جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم، قصفاً متجدداً تنفذه قوات النظام على جبل الزاوية، مستهدفة مناطق في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة وأطراف البارة ومنطقة سرجلا الأثرية، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما تواصل طائرات الاستطلاع الروسية تحليقها في أجواء ريفي إدلب الجنوبي والشرقي.

وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى أن قوات النظام تواصل قصفها المدفعي والصاروخي على قرى جبل الزاوية بريف إدلب، حيث استهدفت مساء اليوم، كل من فليفل وسفوهن والبارة، كما قصفت مواقع الفصائل في حرش بينين جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.