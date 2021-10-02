تزامناً مع تحليق لطائرات حربية.. انفجارات عنيفة تسمع في مناطق متفرقة من محافظة الرقة

دوت انفجارات عنيفة بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، في مناطق متفرقة من محافظة الرقة على اختلاف مناطق السيطرة، حيث سمعت الانفجارات ضمن مناطق خاضغة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية وأخرى خاضعة لسيطرة النظام السوري، ترافقت مع تحليق مكثف لطائرات في أجواء المحافظة، ولم ترد حتى اللحظة معلومات مؤكدة حول الانفجارات ومصدرها الرئيسي، فيما إذا كانت تدريبات تجريها التحالف وقسد أو حملة أمنية لهما في محيط مدينة الرقة وريفها الشمالي، أم انفجارات ضمن مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران في بادية السبخة ومحيطها.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، نفت يوم أمس الأول، ما تناقلته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” عن تعرض قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية لهجوم صاروخي من قِبل العشائر العربية بريف الحسكة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن دوي عدة انفجارات سُمعت في الريف الجنوبي لمحافظة الحسكة، ناجمة عن قيام فرق الهندسة التابعة لقوات التحالف الدولي بتفجير مجموعة من الألغام في منطقة “مقلع البحص” قرب قرية أم الزر بريف الشدادي جنوب الحسكة.

الجدير ذكره أن وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” تناقلت في الـ 19 من سبتمبر/أيلول خبرًا كاذبًا أيضًا حول قيام مسلحين من العشائر العربية بتنفيذ هجوم على حاجز لقوات سوريا الديمقراطية عند مدخل بلدة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي، ونشر المرصد السوري حينها،نفت مصادر مؤكدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان ما تناقلته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” حول هجوم مسلحين من العشائر العربية على حاجز عسكري لـ”قسد” عند مدخل بلدة (الدشيشة) بريف الحسكة الجنوبي، حيث جرى نقل الخبر عبر مراسل الوكالة الروسية في المنطقة، إلا أن مصادر المرصد السوري نفت بشكل قاطع وقوع أي هجوم أو اشتباكات في المنطقة .

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن مصادر محلية: أن مسلحين مجهولين يعتقد أنهم من مجموعات أبناء القبائل العربية، شنوا هجومًا، اليوم السبت 18 سبتمبر/أيلول، على حاجز عسكري تابع لـ”قسد” الموالي للجيش الأمريكي عند مدخل بلدة (الدشيشة) بريف الحسكة الجنوبي”.

في حين أكدت مصادر المرصد السوري بأن الأخبار عارية عن الصحة.

ووفقًا لمصادر “سبوتنيك” فإن الهجوم أسفر عن مقتل 4 من مسلحين وإصابة عدد أخر، وصفتهم بأنهم “موالين للجيش الأمريكي”، فيما نفت مصادر عسكرية في “قسد” مقتل عناصرها في تلك المنطقة.