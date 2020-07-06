تزامناً مع تحليق لطائرات روسية في أجواء المنطقة.. قوات النظام تجدد قصفها على ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد الخروقات ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن إصابات، كما حلقت طائرات روسية بشكل مكثف في أجواء ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام، استهدف قرى البارة وفليفل والفطيرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، فيما ردت الفصائل على تجمعات قوات النظام ومواقع انطلاق تلك القذائف.

على صعيد متصل، سمع دوي رشاشات ثقيلة نتيجة رشقات متبادلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المتمركزة في سهل الغاب على محوري المنارة والقاهرة شمال غرب حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.