تزامناً مع تحليق لطيران استطلاع روسي.. قوات النظام تقصف 9 مناطق في جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، تجدد القصف الصاروخي على منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية أماكن في كنصفرة والفطيرة وسفوهن وفليفل والرويحة وبينين وأطراف البارة بريف إدلب الجنوبي، ومحيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب ضمن ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما تشهد أجواء إدلب تحليقاً متواصلاً لطيران الاستطلاع الروسي.

ورصد المرصد السوري يوم أمس الأربعاء، قصفاً صاروخياً من قبل قوات النظام، طال مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والرويحة وبنين ضمن ريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، كما جرت استهدافات متبادلة، على محور العنكاوي بالرشاشات الثقيلة، بين الفصائل من جانب، وقوات النظام من جانب آخر، دون معلومات عن خسائر بشرية.