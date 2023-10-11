تزامناً مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي.. قصف مدفعي من قبل قوات النظام يطال بلدات وقرى في ريفي اللاذقية وإدلب

تزامناً مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي.. قصف مدفعي من قبل قوات النظام يطال بلدات وقرى في ريفي اللاذقية وإدلب

قصفت قوات النظام منذ ساعات الصباح الأولى بقذائف المدفعية الثقيلة بلدات سفوهن والفطيرة وفليفل بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما شهد محور الكبانة بريف اللاذقية الشمالي استهدافات متبادلة بين قوات النظام النظام من طرف، وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” من طرف آخر، وتزامن ذلك مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء ريف إدلب الجنوبي ومنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي ومنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء، إلى أن طائرات حربية روسية قصفت محيط بلدة جوزف بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.