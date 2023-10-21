تزامناً مع تحليق لطيران التحالف الدولي.. انفجار يدوي في أكبر القواعد الأمريكية في سوريا

محافظة دير الزور: سمع دوي انفجار عنيف في قاعدة حقل العمر النفطي، أكبر قاعدة أمريكية في سوريا، بريف دير الزور الشرقي، تزامناً مع تحلق الطيران الحربي التابع لـ “التحالف الدولي” في أجواء المنطقة.

كما شهدت المنطقة مناورات وتدريبات عسكرية بين قوات “التحالف الدولي” وقوات سوريا الديمقراطية، استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة، استمرت حتى فجر اليوم، لرفع الجاهزية القتالية تحسباً من هجوم محتمل من قبل الميليشيات الإيرانية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 20 تشرين الأول الجاري، بأن انفجارات قوية دوت تزامناً مع إطلاق مضادات حربية، ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية وبمشاركة من قوات سوريا الديمقراطية في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، وذلك في إطار الاستعداد لهجمات محتملة من قبل الميليشيات الإيرانية انتقاما لغزة ورفع القدرات القتالية ضمن القواعد العسكرية التابعة لقوات “التحالف الدولي”.