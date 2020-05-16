تزامناً مع تحليق لـ “طيران مجهول” في أجواء المنطقة.. انفجار عنيف يضرب مدينة حلب

لاتزال مجهولة حتى اللحظة، أسباب الانفجار العنيف والضخم، الذي هز القسم الجنوبي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، ووقع في منطقة “مدفعية الراموسة” التي تمكنت قوات النظام من استعادة السيطرة عليها، بدعم من حزب الله اللبناني والمليشيات الموالية لإيران في أيلول/سبتمبر 2016، حيث لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن طبيعة الانفجار، في حين تزامن الانفجار، مع تحليق لطيران مجهول في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري وثق في الخامس من الشهر الجاري، خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها خلال الساعات الفائتة في دير الزور.

حيث قتل 14 منهم من الجنسية الإيرانية والعراقية، إثر الاستهداف الجوي الإسرائيلي على مواقع تلك المليشيات في بادية كل من القورية والصالحية والميادين بريف دير الزور الشرقي، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

يذكر أن القصف الإسرائيلي كان قد طال مستودعات ذخائر وأسلحة ضمن “معامل الدفاع” بمنطقة السفيرة جنوب شرق حلب، والخاضعة لسيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية.