تزامناً مع تحليق للطيران الحربي الروسي.. قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف الصاروخي ضمن جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء وصباح اليوم، تحليق لطائرات حربية روسية في أجواء الريف الجنوبي لإدلب، كما قصفت قوات النظام مناطق في بلدتي سفوهن والفطيرة، وسط قصف متبادل بينها وبين الفصائل على محاور البارة والفطيرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفًا متبادلًا بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي، في حين قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة بلدة تقاد، بالإضافة إلى محوري كفرنوران كفرعمة برشاشات الثقيلة، تزامنًا مع تحليق طائرات حربية في أجواء المنطقة.