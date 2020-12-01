تزامناً مع تحليق لمروحيات التحالف في الأجواء.. “قسد” تداهم منزلاً في بلدة شرقي دير الزور وتعتقل شخص

تزامناً مع تحليق لمروحيات التحالف في الأجواء.. “قسد” تداهم منزلاً في بلدة شرقي دير الزور وتعتقل شخص

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري، لحقوق الإنسان، أن قوات سوريا الديمقراطية داهمت منزلاً في بلدة الشحيل شرقي دير الزور، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، واعتقلت شخص منه لأسباب مجهولة حتى اللحظة، وسط تحليق مكثف لطيران التحالف المروحي في أجوءا ريف دير الزور الشرقي.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قوات سورية الديمقراطية داهمت فجر اليوم قرية الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، واعتقلت شخص وابنه تربطهم صلة قرابة بقيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية” يدعى “همام اللافي”، كما اعتقلت عناصر “قسد” شخص آخر بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأفادت مصادر المرصد السوري في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بمروحيات التحالف الدولي نفذت عملية دهم لبعض المنازل في مناطق خشام وجديد عكيدات والعزبة والمعيزيلة في الريف الشمالي لمحافظة دير الزور.