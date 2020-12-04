تزامناً مع تحليق متواصل لطائرات استطلاع.. قوات النظام تقصف بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، وصباح اليوم، سقوط قذائف صاروخية اطلقتها قوات النظام على مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل والبارة وكنصفرة والحلوبة ضمن ريف إدلب الجنوبي، وقليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون أنباء عن إصابات، على صعيد متصل تشهد أجواء ريف إدلب الشمالي لتحليق متواصل لطائرات استطلاع منذ ساعات طويلة، يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل عنصر من الفصائل المقاتلة متأثراً بجراحه التي أصيب بها على محاور جبل الزاوية بريف إدلب، نتيجة الاشتباكات مع عناصر قوات النظام، في حين جددت قوات النظام قصفها على مناطق في ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت قريتي الفطيرة وفليفل بالقذائف المدفعية، على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بصاروخ موجه قاعدة صواريخ ومتارس لقوات النظام على محور قرية بسرطون غربي حلب