المرصد السوري لحقوق الانسان


تزامناً مع تحليق متواصل لطيران الاستطلاع الروسي.. قوات النظام تجدد قصفها على محاور ضمن جبلي الزاوية والأكراد

تواصل طائرات الاستطلاع الروسية تحليقها في أجواء محافظة إدلب، ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، وسط خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار المطبق هناك، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف البري من قبل قوات النظام على مناطق في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة لقصف مماثل على محاور ضمن جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن قوات النظام قصفها بالمدفعية الثقيلة قرى جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت كل من بلدة البارة وقريتي سفوهن والفطيرة، تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان”.

قد يعجبك ايضا المزيد

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول