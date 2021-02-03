تزامناً مع تحليق متواصل للطيران الحربي الروسي.. قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر وصباح اليوم الأربعاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في سفوهن والفطيرة وبينين وأطراف كفرعويد بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، والعنكاوي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وسط استهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل على محاور التماس في جبل الزاوية، في حين تواصل الطائرات الحربية الروسية تحليقها في أجواء إدلب وسهل الغاب وجبال اللاذقية.

ورصد المرصد السوري أمس، قيام الطائرات الروسية بشن 3 غارات على الأقل استهدفت القطاع الشمالي الغربي من محافظة إدلب، حيث جرى استهداف شمال غرب قرية حربنوش بريف إدلب ومحيط قرية قورقانيا، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، حيث تواصل الطائرات تحليقها في أجواء المنطقة، وهذه المرة الأولى التي تقوم روسيا بقصف إدلب منذ أوائل شهر ديسمبر الفائت.