تزامناً مع تحليق مروحيات أمريكية في أجواء الحسكة..  القوات الأمريكية تسير دورية عسكرية في محيط بلدة المالكية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تسيير دورية عسكرية للقوات الأمريكية في ريف بلدة مالكية.

وتتألف الدورية من عدة عربات أمريكية برفقة عربة لقوات سوريا الديمقراطية تجولت في قرية سرمساخ فوقاني بريف مالكية الغربي واتجهت بعدها نحو منطقة آليان بريف بلدة معبدة، تزامناً مع تحليق حوامات للقوات الأمريكية في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 24 أيلول الجاري، دورية سيرتها القوات الأمريكية في محيط بلدة تل براك شمال شرق الحسكة، في إطار تحركاتها الاعتيادية في المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 16 سبتمبر، دورية عسكرية أمريكية تمركزت على طريق االـ”M4″ قرب بلدة القحطانية بريف القامشلي، لمنع عبور العربات الروسية من الطريق، تزامنا مع تحليق مروحيات أمريكية وروسية أمريكية في أجواء المنطقة.