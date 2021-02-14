تزامناً مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع.. جولة جديدة من القصف البري تنفذها قوات النظام على بلدات وقرى في ريفي إدلب وحماة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت-الأحد وصباح اليوم، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في ريفي حماة وإدلب، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية أماكن في الفطيرة وسفوهن وفليقل وأطراف البارة وبينين جنوبي إدلب، والزيارة والعنكاوي في سهل الغاب، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما تشهد أجواء إدلب تحليقاً لطائرات استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف، تحلق في أجواء الريف الشمالي قرب الحدود السورية – التركية.

وكان المرصد السوري رصد أمس، اشتباكات بين الفصائل من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، على محور مجارز في ريف إدلب الشرقي، في محاولة تقدم للأخير في المنطقة، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما قصفت قوات النظام مناطق في جبل الزاوية وسهل الغاب.