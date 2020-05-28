تزامناً مع تحليق مكثف للطائرات الروسية.. تسيير دورية مشتركة جديدة بين الأتراك والروس على طريق “اللاذقية – حلب” الدولي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، تحليق لطائرات حربية روسية في أجواء محافظة إدلب لليوم الثاني على التوالي، وسط تسيير دورية مشتركة جديدة بين القوات التركية ونظيرتها الروسية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية من قرية ترنبة بريف سراقب باتجاه منطقة محمبل غرب إدلب.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 20 من الشهر الفائت، تخطي الدورية الروسية – التركية لأول مرة حدود مدينة أريحا، منذ بدء تسيير الدوريات المشتركة على طريق “M4″، حيث سارت الدورية من قرية ترنبة شرق إدلب، مروراً بأطراف أريحا وصولاً إلى محيط أورم الجوز في ريف إدلب.