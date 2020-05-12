تزامناً مع تسيير دورية روسية – تركية على اتستراد الـ”M4″.. انفجار يضرب منطقة أريحا جنوب إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، دورية مشتركة جديدة بين القوات الروسية والتركية، جرى تسييرها على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت من قرية ترنبة بريف سراقب ووصلت إلى مدينة أريحا جنوب إدلب، وهي المرة الثالثة التي تصل دورية مشتركة لهذه المسافة منذُ بدء تطبيق الاتفاق “الروسي – التركي” الأخير.

في حين سمع دوي انفجار ضرب منطقة أريحا بريف إدلب الجنوبي أثناء تسيير الدورية، كما شهدت المنطقة تجمهر لمحتجين ورافضين للاتفاق الروسي – التركي الذي يقضي بتسيير دوريات في المنطقة هناك.

فيما تعد هذه الدورية العاشرة من نوعها التي تسير على اتستراد الـ “M4”.

وكان المرصد السوري رصد في السابع من الشهر الجاري، تسيير القوات الروسية لدورية مشتركة جديدة مع نظيرتها التركية على طريق “حلب – اللاذقية” الدولي، حيث سارت الدورية انطلاقاً من قرية ترنبة وصولاً إلى أطراف مدينة أريحا.