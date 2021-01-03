تزامناً مع تفريقها لمظاهرة بالرصاص.. “قسد” تجرح طفلاً في ريف دير الزور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إصابة طفل بجروح، اليوم، نتيجة إطلاق الرصاص من قبل عناصر قوات سوريا الديمقراطية، أثناء تفريق مظاهرة خرجت في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور، احتجاجاً على احتجاز الدراجات النارية و على قرار “التجنيد الإلزامي”.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 22 ديسمبر/كانون الأول الفائت، إصابة امرأة برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية، أثناء تفريقهم لتجمعات المواطنين أمام محطة الجزيرة للمحروقات في مدينة الشدادي بريف الحسكة، حيث تعرضت لطلق ناري في الرأس، وأُسعفت إلى المستشفى.

وفي ظل انتشار السلاح واستخداماته، تكثر انتهاكات قواعد السلامة، ما يؤدي إلى نتائج كارثية، حيث كان المرصد السوري قد وثّق، في 11 ديسمبر/كانون الأول، استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها في انفجار قنبلة يدوية، تعود لأحد أقاربها في قوات “الآسايش”، حيث كانت تعبث بها مع شقيقها، في مدينة الدرباسية بريف الحسكة.