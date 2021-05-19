تزامناً مع دخول قوات تركية إليها.. قوات النظام تقصف بلدة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من منطقة “بوتين-أردوغان”، قصفاً صاروخياً نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت قوات النظام مناطق في بينين وفليفل والفطيرة وكنصفرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما تزامن القصف على كنصفرة مع دخول اعتيادي للقوات التركية على البلدة.

وكان المرصد السوري رصد أمس الثلاثاء، اشتباكات على محور ميزناز-كفرحلب بريف حلب الغربي، بين الفصائل من طرف وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، كما قصفت قوات النظام أماكن في محيط مدينة الأتارب وقرية كفرعمة غربي حلب، ومناطق أخرى في البارة والفطيرة وفليفل ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.