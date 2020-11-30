تزامناً مع رصد تحركات عسكرية للفصائل الموالية لتركيا.. اشتباكات وقصف متبادل على محاور أم الكيف بريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات عنيفة بين عناصر مجلس تل تمر العسكري التابع لـ”قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، بعد رصد تحركات عسكرية للفصائل الموالية لتركيا في قرية القاسمية المقابلة لقرية أم الكيف التي تسيطر عليها “قسد”، تزامناً مع قصف مدفعي متبادل بين الطرفين، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

وكانت الفصائل الموالية لتركيا قد استهدفت بالرشاشات الثقيلة، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، قرى درارا وتل لبن وعريشة في ريف تل تمر، وذلك من تمركزاتها في قرية مناخ ضمن مناطق “نبع السلام”.

على صعيد متصل، حلقت طائرة مسيرة يعتقد أنها تركية في أجواء ريف تل تمر الجنوبي، بينما وردت معلومات للمرصد السوري عن عملية تسلل استنفرت إثرها جميع القوى العسكرية في المنطقة.