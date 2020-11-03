تزامناً مع سوء بالأحوال الجوية.. الهدوء الحذر يسيطر على عموم منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوءًا حذراً يسود عموم منطقة “خفض التصعيد”، منذ ما بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، وحتى اللحظة، حيث تشهد المنطقة أمطار غزيرة وسوء بالأحوال الجوية، فيما عمدت قوات النظام إلى خرق الهدوء عبر إطلاقها قذائف بعد منتصف الليل، مستهدفة أماكن في كنصفرة والفطيرة وسفوهن ضمن جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري نشر أمس، أن فصائل “الفتح المبين” و”أنصار التوحيد”، استهدفت تجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في مدينة كفرنبل ومحيط قرية حزارين بريف إدلب.

كما كان المرصد السوري وثق أمس، استشهاد مواطن متأثراً بجراحه، جراء استهداف حافلة تقل عمال ضمن ورشة قطاف زيتون بصاروخ موجه، في بلدة البارة بجبل الزاوية جنوبي إدلب، كما أصيب 5 أشخاص بينهم نساء.