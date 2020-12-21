تزامناً مع عملية مداهمة.. استياء شعبي وحالة من الخوف في صفوف المدنيين بإعزاز شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استياء شعبي وحالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين، وسط استنفار أمني للفصائل الموالية لتركيا في مدينة إعزاز شمال شرقي محافظة حلب، تزامناً مع مداهمة عناصر يعتقد أنهم من الفصائل الموالية لتركيا كانوا يستقلون سيارة نوع “سنتافيه”، لاعتقال أشخاص من أحد المحلات التجارية في سوق المدينة، وفي سياق ذلك، دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقنابل الهجومية بين العناصر وأصحاب المحل التجاري في سوق المدينة، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات.

وكان المرصد السوري رصد في 12 الشهر الجاري، عملية اغتيال طالت ناشطاً إعلامياً يعمل لصالح إحدى القنوات التركية، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ووفقاً لمصاد المرصد السوري، تعرض الناشط الإعلامي لعملية اغتيال من قِبل مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، عبر استهدافه بعدة طلقات نارية من أسلحة رشاشة، أثناء قيامه بإعداد تقرير مصور حول “جائحة كورونا” في “المقبرة” الشمالية لمدينة الباب، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل “درع الفرات” في ريف حلب الشرقي.