تزامناً مع عودة الاشتباكات في مخيم أطمة.. هيئة تحرير الشام تعتقل نحو 20 شاباً من متسببي الاقتتال العائلي

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عادت الاشتباكات العائلية في مخيم أطمة بريف إدلب، في حين تدخلت هيئة تحرير الشام واعتقلوا نحو 20 شاباً تسببوا في أعمال الشغب والاقتتال العائلي.

ورصد المرصد السوري قبل ساعات، أن اشتباك مسلح اندلع بين عائلتين في مخيم أطمة الذي يأوي نازحين عند الحدود مع لواء اسكندرون شمالي إدلب.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، أسفرت الاشتباكات عن مقتل شاب من إحدى العوائل المتقاتلة فيما بينها، إضافة إلى وقوع جرحى من الطرفين.

ويشهد مخيم “أطمة” حالة من التوتر والخوف لدى الأهالي بسبب الرصاص الطائش الذي أصاب بعض الخيم، بالإضافة إلى التهديد والوعيد بين العائلتين، مما يرجح عودة الاشتباكات داخل المخيم.