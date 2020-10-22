تزامناً مع فرضها حظراً للتجوال في ريف الرقة.. “قسد” تشن حملة اعتقالات ضد مطلوبين وتعتقل أكثر من 15 شخصاً

شنت قوات سوريا الديمقراطية، صباح اليوم، حملة أمنية لاعتقال مطلوبين لها، في ناحية الكرامة بريف الرقة الشرقي، تزامناً مع فرضها حظر تجوال متواصل حتى الآن، وإغلاق المدارس والمؤسسات العامة في المنطقة.

وفي سياق ذلك، اعتقلت “قسد” أكثر من 15 شخص، لا يعلم حتى الآن إذا ما كانوا من خلايا التنظيم أو مدنيين من أبناء المنطقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد داهمت، أمس، بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي، واعتقلت 4 أشخاص، بالإضافة إلى مصادرتها أسلحة “مسدس وسلاح رشاش من نوع (كلاشنكوف)” كانت بحوزة الأشخاص الذين جرى اعتقالهم.

وداهمت قوات سوريا الديمقراطية منزلاً في قرية ابريهة بريف دير الزور، وألقت القبض على 4 أشخاص من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ونشر المرصد السوري في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن مسلحين اثنين، يستقلان دراجة نارية، عمدا إلى اغتيال شاب مدني يعمل في ورشة لتصليح السيارات، وذلك من خلال إطلاق النار عليه في منطقة الياسات الواقعة بأطراف مدينة البصيرة شرقي دير الزور، يأتي ذلك عقب أيام من مطالبة الشاب بدفع مبلغ مالي قدره “10” آلاف دولار أميركي كزكاة، وتمكنت عائلة الشاب حينها من القبض على المطالبين قبل أن يفرجوا عنهم جراء تعرضهم للتهديد.

وعقب عملية الاغتيال قامت قوة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية بمداهمة منزل في بلدة ابريهة وألقت القبض على 4 أشخاص يرجح أنهم منفذ عملية الاغتيال وهم خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.