تزامناً مع قصف القوات التركية لعدة مناطق.. قوات النظام تستهدف محيط قاعدة تركية بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: قصفت القوات التركية محيط مدينة تل رفعت ودير جمال وكفرنايا بريف حلب الشمالي، وصوغوناكة بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب.

وفي السياق، قصفت قوات النظام محيط القاعدة التركية في كفرجنة بناحية شران بريف حلب، رداً على استهداف مدينتي نبل و الزهراء بريف حلب الشمالي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم إلى أن القوات التركية المتمركزة في إعزاز ومارع بريف حلب الشمالي قصفت بالمدفعية الثقيلة، قرى الشيخ عيسى وزيوان ومرعناز وشوارغة والمالكية وصوغوناكة بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأشار المرصد السوري أمس إلى استهداف الطيران الحربي التركي لكل من قرية مالكية التابعة لناحية شران بريف مدينة عفرين وقرية بيلونيه، ومطار منغ، ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام.