تزامناً مع قصف بري للقوات التركية.. القوات الكردية تنفذ عملية تسلل على مواقع الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، وطال القصف قرى مرعناز وصوغناكه وشوارغة، تزامناً مع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة على محور بلدة حربل بريف حلب الشمالي، إثر تسلل القوات الكردية إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث طال القصف محيط مطار منغ العسكري ومحيط تل رفعت ومواقع أخرى في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ويأتي ذلك القصف بعد أيام قليلة من الهدوء الحذر على محاور ريف حلب الشمالي.