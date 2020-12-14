تزامناً مع قصف بري واشتباكات.. الفصائل الموالية لتركيا تتسلل إلى طريق “m4” في ريف عين عيسى 

محافظة الرقة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات متبادلة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، تزامناً مع محاولة تسلل للأخيرة إلى نقاط الأولى في قرية معلك قرب طريق الـ”m4″ في ريف عين عيسى شمالي الرقة.

وفي سياق ذلك، قصفت الفصائل الموالية لتركيا قرى معلك ومخيم عين عيسى ومواقع أخرى قرب طريق حلب-الحسكة “m4″، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أمس، اشتباكات بين قوات “قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة الأخيرة التسلل إلى مواقع الأولى على محاور قرية معلك قرب الطريق الدولي “m4” في ريف عين عيسى شمالي الرقة، تزامناً مع ذلك، قصفت القوات التركية قريتي معلك وصيدا في المنطقة ذاتها.

وكانت القوات التركية قد أطلقت، قذائف مضيئة في سماء مخيم عين عيسى ضمن مناطق نفوذ “قسد” شمالي الرقة، تزامناً مع قصف مدفعي استهدف مواقع في المخيم وقريتي صيدا ومعلق في المنطقة ذاتها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 11 ديسمبر/كانون الأول، اشتباكات بالقرب من طريق “M4” بريف عين عيسى الغربي شمالي الرقة، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في محاول تسلل جديدة للأول على مواقع الأخير، ترافقت مع استهدافات متبادلة.