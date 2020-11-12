تزامناً مع قصف تركي.. اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا و”قسد” على محاور شمالي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على محاور قزعلي وصليب بريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة.

وفي سياق ذلك، قصفت القوات التركية المتمركزة في مناطق “نبع السلام” بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، قرية قزعلي في ريف تل أبيض الغربي، تزامناً مع إطلاق قنابل ضوئية في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف نقاط عسكرية لقوات النظام و”قسد” في قرية قزعلي وصوامعها بريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة.