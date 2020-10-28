تزامناً مع قصف تركي يستهدف ريف مدينة الباب.. اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا ومجلس الباب العسكري شرقي حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين مجلس الباب العسكري التابع لـ”قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور قريتي البوغاز والعمجي غربي ناحية العريمة بريف مدينة الباب شرقي حلب، تزامناً مع قصف من القواعد العسكرية التركية في ريف حلب يستهدف منطقة الاشتباكات، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري رصد، في 26 أكتوبر/تشرين الأول، قصفاً مصدره القوات التركية المتمركزة في قرية الياشلي والشيخ ناصر بريف حلب الشرقي، استهدف قرى جبلة الصيادة وكورهيوك والكاوكلي في ريف منبج شرقي حلب، تزامناً مع اشتباكات بالرشاشات المتوسطة والثقيلة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري التابع لقسد مع قوات النظام المتمركزة على تلك المحاور.