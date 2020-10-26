تزامناً مع قصف تركي يستهدف ريف منبج.. اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا ومجلس منبج العسكري شرقي حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية المتمركزة في قرية الياشلي والشيخ ناصر بريف حلب الشرقي، قرى جبلة الصيادة وكورهيوك والكاوكلي في ريف منبج شرقي حلب، تزامناً مع اشتباكات بالرشاشات المتوسطة والثقيلة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري التابع لقسد مع قوات النظام المتمركزة على تلك المحاور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت القوات التركية، في 24 أكتوبر/تشرين الأول، قد قصفت بعدة قذائف مواقع في خط الساجور ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري التابع لقسد بريف حلب الشرقي.

وقصفت أيضاً، قريتي هوشرية توخار وعون الدادات ضمن مناطق نفوذ مجلس الباب العسكري التابع لـ”قسد”، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.