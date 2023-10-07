تزامناً مع قصف صاروخي.. الطيران الحربي الروسي يشن عدة غارات جوية على مناطق في ريف إدلب

تزامناً مع قصف صاروخي.. الطيران الحربي الروسي يشن عدة غارات جوية على مناطق في ريف إدلب

نفذ الطيران الحربي الروسي سلسلة من الغارات الجوية استهدفت شرقي مدينة إدلب، وبلدة النيرب ومحيط بلدة سرمين ومحيط قرية معترم على أوتوستراد M4 بريف إدلب الشرقي، ومنطقة جبل الأربعين بريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وفي السياق، قصفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية مدينتي ترمانين و الدانا بريف إدلب الشمالي ومدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم إلى أن الطائرات الحربية الروسية نفذت 4 غارات على منطقة بسنقول ومحيط محمبل بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.