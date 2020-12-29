تزامناً مع قصف صاروخي تركي.. اشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة وقوات مجلس منبج العسكري شمال شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، اشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة من طرف، وقوات مجلس منبج العسكري من طرف آخر، على محاور شمال مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، ترافقت مع قصف صاروخي تركي استهدف قرى خاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري بالمنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري رصد قبل 3 أيام، قصفاً صاروخياً نفذته فصائل غرفة عمليات “درع الفرات” الموالية لأنقرة، استهدف قرى الصيادة وأم جلود وعرب حسن بريف منبج شمال شرقي حلب، حيث تتواجد في المناطق هناك قوات مجلس منبج العسكري، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد في 18 الشهر، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية استهدف مواقع مجلس منبج العسكري في منطقة خط الساجور بريف منبج شرقي حلب، تزامناً مع استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين قوات مجلس منبج العسكري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور التوخار بالريف ذاته، فيما قصفت الفصائل بقذائف الهاون منطقة عون الدادات بريف الباب