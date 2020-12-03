تزامناً مع قصف صاروخي تركي.. الفصائل الموالية لأنقرة تشتبك مع القوات الكردية في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، عملية تسلل نفذتها القوات الكردية المنتشرة بريف حلب الشمالي، على مواقع الفصائل الموالية لأنقرة في محور كفرخاشر في الريف ذاته، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين، ترافقت مع قصف مكثف نفذته القوات التركية على محاور القتال ومناطق أخرى في قرى مرعناز وبيلونة وبرج القاص وماسية الخاضعة لسيطرة القوات الكردية شمالي حلب، فيما ردت الأخيرة بقصف استهدف القاعدة التركية في كيمار بريف عفرين، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية على خلفية الاشتباكات والقصف بين الطرفين.

ورصد المرصد السوري في 29 من الشهر الفائت، اشتباكات متقطعة على محاور ريف حلب الشمالي، بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، حيث تسلل عناصر من القوات الكردية إلى محور كفركلبين بالقرب من مدينة مارع، واشتبكوا مع عناصر الفصائل هناك، تزامناً مع قصف القوات التركية بالمدفعية الثقيلة لقرية عين دقنة، فيما قصفت القوات الكردية مواقع الفصائل في كفرخاشر بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.