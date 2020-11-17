تزامناً مع قصف صاروخي متبادل.. اشتباكات متقطعة بين الفصائل وقوات النظام على محاور جبل الزاوية جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام البرية، استهدفت من خلاله بلدة البارة ومناطق أُخرى من جبل الزاوية جنوبي إدلب، تزامنا مع ذلك، اندلعت اشتباكات متقطعة بين الفصائل المقاتلة والجهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أُخرى على محور قرية فليفل في جبل الزاوية، وسط قصف صاروخي متبادل بين الطرفين على محاور القتال، وتحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم، قيام الفصائل العاملة ضمن ريف إدلب الشرقي، بقصف مناطق في مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة قوات النظام بالريف ذاته، ولا معلومات عن خسائر بشرية، كما قصفت قوات النظام بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أماكن في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، دون أنباء عن إصابات.

ورصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء وصباح اليوم، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على الريف الجنوبي لإدلب، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبة وبينين وأطراف كفرعويد، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.