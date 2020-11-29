تزامناً مع قصف مدفعي تركي.. اشتباكات بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا على محاور شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دارت اشتباكات متقطعة على محاور ريف حلب الشمالي، بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، حيث تسلل عناصر من القوات الكردية إلى محور كفركلبين بالقرب من مدينة مارع، واشتبكوا مع عناصر الفصائل هناك، تزامناً مع قصف القوات التركية بالمدفعية الثقيلة لقرية عين دقنة، فيما قصفت القوات الكردية مواقع الفصائل في كفرخاشر بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، سقوط قذيفة مدفعية أمام مشفى في مدينة إعزاز، أطلقتها القوات الكردية من مناطق انتشارها في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن أضرار مادية.

وكان المرصد السوري قد رصد، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية المتمركزة في مناطق “درع الفرات” على قريتي مرعناز وشوارغة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.

كما سقطت قذائف صاروخية أطلقتها القوات التركية والفصائل الموالية لها على مواقع في قرية صوغانكة التابعة لناحية شيراوا، بريف حلب الشمالي الغربي، ضمن مناطق سيطرة القوات الكردية.