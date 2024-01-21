تزامناً مع قصف مدفعي عنيف.. “هيئة تحرير الشام” تشن هجوماً على مواقع قوات النظام على محور الرويحة جنوبي إدلب

نفذ عناصر من لواء “حمزة بن عبد المطلب” التابع لـ”هيئة تحرير الشام”، هجوماً على مواقع قوات النظام على محور الرويحة بريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين الطرفين، واستهدف المهاجمون عدد من الدشم لقوات النظام، تزامناً مع قصف مدفعي عنيف من قبل قوات النظام على نقاط تابعة لهيئة تحرير الشام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس مقتل عنصر من قوات النظام إثر قنصه برصاص هيئة تحرير الشام على محور نحشبا بريف اللاذقية الشمالي.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” ومحاورها عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى تخلف العديد من الضحايا بينهم مدنيين.