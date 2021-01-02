تزامناً مع قصف مكثف يستهدف جبل الزاوية وسهل الغاب.. اشتباكات بين الفصائل وقوات النظام جنوبي إدلب وغربي حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين والبارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وقليدين والزيارة بسهل الغاب شمال غربي حماة، على صعيد متصل دارت اشتباكات بين الفصائل من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، على محاور الفوج 46 بريف حلب الغربي، وكنصفرة والفطيرة جنوبي إدلب، ولا معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص الفصائل على محور قرية الملاجة جنوبي إدلب.

كما تمكنت الفصائل من تدمير مدفع رشاش لقوات النظام بصاروخ موجه على المحور ذاته.

واستهدفت فصائل “الفتح المبين” بالمدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات قوات النظام في قرية العمقية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.