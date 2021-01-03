تزامناً مع محاولاتها لقطع طريق الحسكة – حلب الدولي.. القوات التركية تنشئ قاعدة عسكرية جديدة في محيط عين عيسى شمالي الرقة

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات التركية تعمد إلى إنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها مقابل بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، حيث بدأت بأعمال الحقر وجلب معدات عسكرية ولوجستية لتشييد القاعدة، وهي ثاني قاعدة تقوم بإنشائها منذ أواخر تشرين الثاني الفائت.

وكانت مصادر المرصد السوري في ريف الرقة الشمالي، أفادت في 19 شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت 2020، بأن القوات التركية بدأت بإنشاء قاعدة عسكرية تابعة لها في قرية طماميح بريف عين عيسى، وذلك على بعد نحو 2 كلم من ناحية عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، حيث بدأت بجلب معدات لوجستية ومعدات بناء لإنشاء القاعدة.