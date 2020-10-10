تزامناً مع مرور دورية لـ”قسد”.. انفجار عبوة ناسفة تستهدفها في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة في أطراف قرية الشعفة بريف دير الزور الشرقي، تزامناً مع مرور دورية لقوات سوريا الديمقراطية في الموقع، ما أدى لوقوع أضرار مادية.

ورصد المرصد السوري، أمس، هجوم مسلحين مجهولين على حاجز لـ”قسد” في قرية التوامة بالقرب من مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لإصابة عنصر من قوات سوريا الديمقراطية.

وانفجرت عبوة ناسفة في سيارة نوع “بيك آب” تابعة لـ”قسد”، في بلدة هجين بريف دير الزور، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

ويأتي ذلك، مع نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تستهدف من خلال هجماتها عناصر قوات سوريا الديمقراطية.

وكان المرصد السوري رصد، أمس أيضاً، هجوماً نفذه مسلحون مجهولون استهدف 3 نقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة الشحيل ضمن القطاع الشرقي من ريف دير الزور، حيث جرى استهداف النقاط بالأسلحة الرشاشة وقذائف نوع “RBG”.