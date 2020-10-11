تزامناً مع مرور رتل عسكري تركي.. انفجار عبوة ناسفة بالقرب من كفريا شرقي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، انفجار عبوة ناسفة، أثناء مرور رتل تابع للقوات التركية بالقرب من بلدة كفريا ضمن القطاع الشرقي من الريف الإدلبي، ما أدى لتضرر آلية من الرتل، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، ونشر المرصد السوري قبل 3 أيام، أن دورية عسكرية منفردة، سيرتها القوات التركية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية من بلدة النيرب شرقي إدلب واتجهت نحو منطقة عين حور بريف اللاذقية الشمالي على طول طريق “M4” ضمن مناطق نفوذ الفصائل.

وقامت حينها أيضاً بالانتشار على طريق اللاذقية – حلب الدولي، ضمن ريفي إدلب الجنوبي والغربي، حيث قطعت الطرقات الفرعية الواصلة إلى طريق “M4″، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التركية في الأجواء.