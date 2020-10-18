تزامناً مع مرور رتل للقوات الأمريكية.. انفجار عبوة ناسفة في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، ظهر اليوم، تزامناً مع مرور رتل للقوات الأمريكية، دون ورود معلومات عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد، في 18 أيلول/سبتمبر، انفجار عبوة ناسفة في قرية الدحلة بريف دير الزور الشرقي، تزامنا مع مرور رتل لقوات سوريا الديمقراطية، في حين توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان التفجير، كما سمع أصوات إطلاق نار في الموقع.

وانفجرت عبوة ناسفة، في 17 أيلول/سبتمبر الفائت، أثناء مرور رتل تابع لقوات التحالف الدولي في قرية ابريهه الواقعة ضمن ريف دير الزور الشرقي، ما أدى لأضرار مادية.

وكان المرصد السوري أشار في أيلول الفائت، إلى انفجار 3 عبوات ناسفة، قرب حقل العمر النفطي في ريف دير الزور، تزامنا مع مرور آلية عسكرية نوع “همر” تابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، على الطريق المؤدي للحقل.