تزامناً مع هجمات درعا.. مسلحون يهاجمون حاجزاً لقوات النظام في منطقة الحرمون بريف دمشق الغربي

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين مجهولين هاجموا بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، حاجزاً لقوات النظام يقع بين بلدتي بيت تيما وبيت سابر في منطقة الحرمون بريف دمشق الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، يأتي ذلك في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده محافظة درعا وريفها الغربي على وجه الخصوص، حيث نشر المرصد السوري في وقت سابق من اليوم، أن الاستهدافات لحواجز قوات النظام وأجهزتها الأمنية استمرت مساء أمس في مناطق متفرقة من محافظة درعا، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف 12 حاجزاً خلال ساعات قليلة جداً جرت جميعها عبر إطلاق الرصاص من قبل مسلحين مجهولين، “نصرة” لريف درعا الغربي ولاسيما مدينة طفس، وتوزعت الحواجز على النحو التالي: حاجز للفرقة الرابعة بريف درعا الغربي، وحاجز بين الغارية الشرقية والغارية الغربية شرقي درعا، وحاجز للمخابرات الجوية بين صيدا والغارية الغربية وحاجز للمخابرات الجوية في الكرك الشرقي بالريف ذاته، وحاجزين لأمن الدولة في جاسم شمالي درعا، وحاجز عند أطراف بصرى الشام وآخر في السهوة وحاجز على طريق تسيل -نوى وحواجز أخرى في الريف الدرعاوي، عقب ذلك قامت قوات النظام بإرسال تعزيزات عسكرية لتأمين حواجزها وتحصينها، يذكر أن الاستهدافات آنفة الذكر لم تخلف قتلى حتى اللحظة.