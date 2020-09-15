تزامناً مع هجوم خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. غارات روسية تستهدف عدة مواقع في بادية الرقة



تناوبت عدة طائرات حربية روسية على استهداف مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية الرصافة جنوب محافظة الرقة، تزامناً مع هجوم خلايا “التنظيم” على مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، خلال الساعات الفائتة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، في 12 أيلول الجاري، مقتل عنصرين في قوات النظام وإصابة 4 آخرين بجراح، جراء استهداف دورية لهم بالأسلحة الرشاشة، من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية الرصافة بريف الرقة، ورصد المرصد السوري، في 11 أيلول، تناوب 4 طائرات حربية روسية على قصف مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، تزامنا مع هجوم عناصر من “التنظيم” على مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في باديتي المنصورة والرصافة جنوب محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.